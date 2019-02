Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Soest - Beule im Auto aber kein Verursacher in Sicht

Soest (ots)

Am Mittwoch, in der Zeit zwischen 6.30 Uhr und 17 Uhr, parkte ein Mann aus Ense seinen schwarzen BMW auf einem frei zugänglichen Firmenparkplatz in Soest am Overweg. Kurz nach seiner Rückkehr stellte er eine Beule und Lackkratzer an seinem Wagen fest. Der Verursacher hat sich nach dem Rempler entfernt, ohne sich um die Regulierung zu kümmern. Der Sachschaden beträgt zirka 2.500 Euro. Die Polizei bittet Zeugen sich unter der Rufnummer 0292191000 zu melden. (reh)

