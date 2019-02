POL-SO: Pressebericht der Kreispolizeibehörde Soest vom Wochenende

Kreispolizeibehörde Soest

Werl - Verkehrsunfall mit Personenschaden

Am Samstagmorgen ereignete sich gegen 06:20 Uhr im Werler Süden ein Verkehrsunfall auf der Landstraße 969 (alte B1), bei dem ein 25-jähriger Autofahrer aus Wickede schwer verletzt wurde. Der Mann war mit seinem Pkw Seat aus Richtung Soest kommend in Richtung Autobahn unterwegs. Auf dem Streckenabschnitt zwischen der Kreuzung L969/Neheimer Straße und der Kreuzung L969/Wickeder Straße kam er aus noch unbekannter Ursache nach links von der Fahrbahn ab und prallte gegen die Leitplanke. Nach dem Anprall wurde das Fahrzeug zurück auf die Fahrbahn geschleudert, drehte sich mehrfach und kam stark beschädigt zum Stillstand. Der Fahrer zog sich erhebliche Verletzungen zu und wurde in ein Krankenhaus verbracht. Der Streckenabschnitt musste für die Zeit der Unfallaufnahme und bis zum Abschluss der Reinigungsarbeiten bis etwa 08:00 Uhr voll gesperrt werden. Der Gesamtsachschaden beläuft sich nach ersten Schätzungen auf etwa 5000 Euro. (sn)

Geseke - Verkehrsunfall mit verletzten Personen

Am Samstagnachmittag wurden zwei Personen bei einem Verkehrsunfall auf der Bürener Straße verletzt. Der Fahrer eines LKW mit angehängtem Tieflader hatte um 16.50 Uhr die Absicht, etwa 100 Meter südlich der Betriebszufahrt des Zementwerkes rückwärts in einen Waldweg zu rangieren. Eine 60-jährige Frau aus Büren, die in Richtung Steinhausen unterwegs war, erkannte diese Absicht und hielt mit ihrem VW vor der Waldzufahrt an, um dem Lkw die Einfahrt zu ermöglichen. Ein 23-jähriger Geseker fuhr ebenfalls Richtung Steinhausen und näherte sich der wartenden VW-Fahrerin. Er erkannte das stehende Fahrzeug zu spät und prallt trotz eingeleiteter Vollbremsung auf das Heck des VW. Beide Fahrzeugführer erlitten bei dem Zusammenstoß Verletzungen und wurden vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht. Die erheblich beschädigten Fahrzeuge mussten abgeschleppt werden. Die Feuerwehr beseitigte auslaufende Betriebsstoffe (sn)

Werl-Westönnen - Einbruch in Einfamilienhaus

Am frühen Samstagabend schlugen unbekannte Täter im Zeitraum von 17:20 Uhr bis 19:30 Uhr das Küchenfenster eines Einfamilienhauses in der Weststraße ein. Über das Küchenfenster gelangten sie in das Gebäude und durchsuchten es nach Diebesgut. Anschließend verließen sie das Haus über die Eingangstür. Zum jetzigen Zeitpunkt ist noch unklar, ob die Täter etwas erbeutet haben. Die Kriminalpolizei bittet Zeugen, sich unter der Telefonnummer 02921-91000 zu melden. (ja)

Bad Sassendorf - Verkehrsunfall mit Sachschaden

- Fahrzeugführer stand unter Einfluss alkoholischer Getränke und Betäubungsmittel - Am Sonntag, 24.02.2019 gegen 2:25 Uhr, befuhr ein 25jähriger Fahrzeugführer aus Erwitte mit einem Pkw Dacia die Straße Hellweg in Fahrtrichtung Schallern. In Höhe der Hausnummer 60, kurz hinter dem dortigen Kreisverkehr, kam der Pkw von der Fahrbahn ab, durchquerte den Vorgarten eines dort befindlichen Hauses und kam in einer gegenüberliegenden Böschung zum Stehen. Da der Fahrzeugführer in Verdacht steht, vor Fahrtantritt Alkohol und Betäubungsmittel konsumiert zu haben, wurde die Entnahme von Blutproben angeordnet. Es entstand nicht unerheblicher Sachschaden. (Sch)

