Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Lippstadt - Fenster aufgehebelt

Lippstadt (ots)

In der Zeit zwischen Samstagmorgen, 11 Uhr und Sonntagnachmittag, 15 Uhr hebelte ein unbekannter Täter das Badezimmerfenster eines Einfamilienhauses in Lippstadt, in der Chalybäusstraße auf. Ob er etwas aus dem Haus entwendet hatte, müssen die weiteren Ermittlungen ergeben. Die Kriminalpolizei bittet Zeugen, die Angaben zu dem Vorfall machen können, sich unter der Telefonnummer 0294191000 zu melden. (reh)

