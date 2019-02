Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Soest - Vier Verletzte beim Abbiegen

Soest (ots)

Zwei Schwer- und zwei Leichtverletzte, sowie zirka 25.000 Euro Sachschaden sind die Bilanz eines Verkehrsunfalls am Sonntagabend, gegen 18.50 Uhr, in Soest. Eine 19-jährige Frau aus Twistetal befuhr mit ihrem Mini die Soester Straße aus Richtung Weslarn kommend in Richtung Soest. An der Kreuzung Soester Straße / B475 wollte sie nach links abbiegen und übersah hierbei eine, aus der Gegenrichtung kommende, 40-jährige Soesterin mit ihrem Opel. Sie wollte vom Weslarner Weg über die B 475 weiter in Richtung Weslarn fahren. In Folge des Zusammenstoßes im Kreuzungsbereich wurde der Mini gegen den Masten eines Wegweisers geschleudert, der hierdurch herunter fiel. Die Mini-Fahrerin und ein 12-jähriges Kind aus Twistetal wurden durch den Unfall Schwer- und die Opel-Fahrerin mit einem 14-jährigen Kind aus Soest, leichtverletzt. Beide Kinder befanden sich ebenfalls in den jeweiligen Fahrzeugen. (reh)

Rückfragenvermerk für Medienvertreter:



Kreispolizeibehörde Soest

Pressestelle Polizei Soest

Telefon: 02921 - 9100 5300

E-Mail: pressestelle.soest@polizei.nrw.de

http://www.polizei.nrw.de/soest

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Soest, übermittelt durch news aktuell