Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Lippstadt - Auto beschädigt und abgehauen

Lippstadt (ots)

In der Zeit zwischen Dienstag- und Mittwochmittag parkte ein Autobesitzer seinen Seat in der Ebertstraße in Lippstadt. Bei seiner Rückkehr fand er den Wagen mit mehreren Unfallschäden in Höhe von schätzungsweise 1.500 Euro vor. Die Polizei bittet Zeugen sich unter der Telefonnummer 0294191000 zu melden. (reh)

