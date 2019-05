Polizeiinspektion Celle

POL-CE: Unterlüß - Promillefahrer in Unterlüß

Celle (ots)

Zeugen beobachteten am Abend des ersten Mai vor dem Bahnhof in Unterlüß zwei offenbar betrunkene torkelnde Männer, die sich kurz darauf in einen Opel setzten und davonfuhren. Die Polizei wurde alarmiert und überprüfte zunächst die Wohnanschrift des Fahrzeughalters. Die Beamten trafen hier weder den Opel, noch den Fahrzeughalter an und fahndeten deshalb in Unterlüß nach dem Auto. Vor einem Imbiss in Bahnhofsnähe fanden die Polizeibeamten schließlich nicht nur den parkenden PKW, sondern auch den Fahrzeughalter, der sich gerade Essen bestellte. Die Beschreibung der Zeugen traf exakt auf diesen Mann zu. Er hielt seinen Autoschlüssel in der Hand, war jedoch offenkundig derart betrunken, dass er sich kaum am Tresen festhalten konnte, während er auf seine Mahlzeit wartete. Zum Essen kam er nicht mehr, denn die Polizisten nahmen ihn mit zur Blutentnahme. Zuvor pustete er über zwei Promille. Sein Führerschein wurde sichergestellt. Ihn erwartet nun ein Strafverfahren wegen Trunkenheit im Straßenverkehr.

