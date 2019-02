Polizei Lippe

POL-LIP: Bad Salzuflen. Tageswohnungseinbruch.

Lippe (ots)

Am Sonntag zwischen 18 Uhr und zirka 20 Uhr verschafften sich Unbekannte gewaltsam Zugang zu einem Einfamilienhaus in der Riestestraße. Nach dem Aufbrechen einer Terrassentür durchsuchten die Einbrecher das Haus nach Diebesgut. Ihnen fiel Werkzeug in die Hände. Ob sie darüber hinaus noch Beute machen konnten, steht noch nicht abschließend fest. Hinweise zu dem Wohnungseinbruchsdiebstahl, aber auch Ihre verdächtigen Beobachtungen in diesem Zusammenhang, richten Sie bitte an die Kripo in Detmold unter der Rufnummer 05231 / 6090.

