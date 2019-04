Polizeiinspektion Celle

POL-CE: Eldingen - Mit Tankschlauch im Stutzen einfach losgefahren

Celle (ots)

Eine tollpatschige Autofahrerin hat am frühen Dienstagmorgen an einer Tankstelle an der Celler Straße in Eldingen nicht nur für Erstaunen, sondern auch für Sachschaden gesorgt. Nach einem missglückten Tankversuch an einer SB-Säule fuhr die Frau mit ihrem VW einfach los, ohne den noch steckenden Tankschlauch aus ihrem Stutzen zu entfernen und wieder einzuhängen. Beim Zurückschnellen schlug die Zapfpistole gegen eine andere Pistole an der Tanksäule und beschädigte diese. Danach fuhr die Frau einfach vom Gelände, ohne der gerade eintreffenden Mitarbeiterin der Tankstelle über den verursachten Schaden Bescheid zu geben. Das Kennzeichen des PKW hat die Polizei mittlerweile ermittelt. Ob es sich bei der 49 Jahre alten Fahrzeughalterin auch um die Fahrerin handelt, wird sich nun herausstellen. Die Höhe des entstandenen Schadens ist noch nicht bekannt.

