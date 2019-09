POL-PDPS: Verkehrsunfall mit leichtverletzter Person und Totalschaden

Polizeidirektion Pirmasens

Am 20 September 2019, um 09:55 Uhr ereignete sich in der Hubertusstraße in Schwanheim ein Verkehrsunfall mit einer leichtverletzten Person. Der 52-Jährige, männliche Verkehrsunfallverursacher aus dem Landkreis missachtete die Vorfahrt der von rechts kommenden 78-Jährigen Unfallgegnerin. Beide Fahrzeuge stießen im Kreuzungsbereich zusammen und wurden beschädigt. Der Unfallverursacher erlitt hierbei eine Platzwunde am Kopf, musste jedoch nicht ärztlich versorgt werden. Beide Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Die Gesamtschadenshöhe beträgt zirka 16000 Euro.

