Polizeidirektion Pirmasens

POL-PDPS: Körperverletzung z. N. eines 9-jährigen Kindes

Zweibrücken (ots)

Am 19.09.2019 gegen 19:20 Uhr war ein 9-jähriger Junge mit seinem Fahrrad am Zentralen Omnibusbahnhof in Zweibrücken unterwegs. Als er in Richtung Parkhaus in die Münzstraße fuhr, bemerkte er dort eine Gruppe junger Männer, ca. 9-10 Personen, die sich vor dem Parkhaus stritten. Er wurde von ein paar aus der Gruppe angesprochen. Darauf reagierte er nicht und fuhr weiter. Plötzlich wurde er von einer Person aus der Gruppe hinten am Fahrrad festgehalten und eine andere Person schlug dem Jungen unvermittelt mit der Faust ins Gesicht, so dass er zu Boden stürzte. Durch den Faustschlag und den Sturz zog sich der Junge an der rechten Gesichtshälfte und am rechten Knie Prellungen zu. Als er am Boden lag, kam ihm ein Mann zur Hilfe, woraufhin die unbekannten Täter in Richtung Exe davonliefen. Der Junge beschrieb einen der Männer als ca. 1,90 m groß und ca. 25 Jahre alt, die anderen waren zwischen 15 und 20 Jahre alt, bekleidet mit einheitlichen Sportanzügen in grün/schwarz mit der Aufschrift BERLIN, manche trugen T-Shirts, andere Pullover und Mützen ebenfalls in grün/schwarz), einer der Männer hatte einen Teufel hinten auf seinem Pullover.

Die Polizeiinspektion Zweibrücken (Tel. 06332/9760 bzw. pizweibruecken@polizei.rlp.de) sucht Zeugen der Körperverletzung und bittet insbesondere den Mann, der dem Jungen geholfen hat, sich bei ihr zu melden.

Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Zweibrücken



Telefon: 06332-976-0

www.polizei.rlp.de/pi.zweibruecken



Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.

Original-Content von: Polizeidirektion Pirmasens, übermittelt durch news aktuell