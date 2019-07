Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: Metalldiebe unterwegs

Halver (ots)

In der Nacht zu Dienstag lösten unbekannte Diebe die Halterungen zweier Fallrohre in der Südstraße an zwei Häusern und klauten jeweils zwei Meter des Kupferfallrohres. Am Mühlenberg nahmen die Diebe drei Meter Kupferrohr mit, nachdem sie die Halterungen gelöst hatten.

Am Mühlengrund nahmen Diebe am gestrigen Dienstag in der Zeit von 0-7 Uhr einen schwarz/orangenen Mähroboter (Yard Force SC 600 ECO) samt Ladestation mit. Einen Seitenschneider ließen die Diebe zurück.

Sachdienliche Hinweise zu den Dieben nimmt die Polizei in Halver entgegen.

Rückfragen bitte an:



Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

Pressestelle Polizei Märkischer Kreis

Telefon: +49 (02371) 9199-1220 oder 1221

E-Mail: pressestelle.maerkischer-kreis@polizei.nrw.de

http://maerkischer-kreis.polizei.nrw

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis, übermittelt durch news aktuell