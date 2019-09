Polizeidirektion Pirmasens

POL-PDPS: Sachbeschädigung an Pkw

Pirmasens (ots)

Im Zeitraum von 18:20 Uhr bis 23:00 Uhr beschädigten gestern unbekannte Täter die hintere Seitenscheibe an einem in der Klosterstraße geparkten Ford Focus Kombi. Zur Tatausführung wurde ein Gullydeckel entnommen. Er wurde dann im Nahbereich abgelegt. Zeugen, die im Zusammenhang mit der Sachbeschädigung Beobachtungen gemacht haben oder sonst sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Pirmasens unter der Telefonnummer 06331- 520-0 oder per E-Mail pipirmasens@polizei.rlp.de in Verbindung zu setzen.

