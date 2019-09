Polizeidirektion Pirmasens

POL-PDPS: Unfallflucht an geparktem PKW

Clausen (ots)

In der Nacht von letztem Samstag auf Sonntag ist es in der Hauptstraße zu einer Unfallflucht gekommen. Ein unbekannter Fahrzeugführer hat dabei mit einem vermutlich blauen Pkw einen geparkten Pkw auf einem Parkplatz beschädigt. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von 1000.- Euro. Zeugen die hier etwas gesehen haben oder Angaben zum Fahrzeug machen können, mögen sich bitte bei der Polizei in Waldfischbach-Burgalben unter 06333 9270 melden.

Rückfragen bitte an:



Polizeidirektion Pirmasens

Polizeiinspektion Waldfischbach-Burgalben

Telefon: 06333 / 9270

E-Mail: piwaldfischbach-burgalben@polizei.rlp.de



Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.

Original-Content von: Polizeidirektion Pirmasens, übermittelt durch news aktuell