Polizeidirektion Pirmasens

POL-PDPS: Verkehrsunfall mit hohem Sachschaden

Pirmasens (ots)

Ein 25jähriger Pkw-Fahrer versuchte gestern gegen 19:15 Uhr rückwärts aus einer Parkbox vor einem Anwesen in der Rodalber Straße in den fließenden Verkehr einzufahren. Hierbei übersah er eine von rechts kommende, in Richtung Innenstadt fahrende, 23jährige Pkw-Fahrerin. Durch die Kollision wurde der ausparkende Pkw auf den daneben geparkten Pkw geschoben, so dass insgesamt drei Fahrzeuge in Mitleidenschaft gezogen wurden. Die geschätzte Schadenshöhe beläuft sich auf insgesamt 12.000 Euro. Verletzt wurde niemand.

