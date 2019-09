Polizeidirektion Pirmasens

POL-PDPS: Tageswohnungseinbruch

Pirmasens (ots)

Nachdem gestern um 17:00 Uhr ein 36jähriger Mann in seine Wohnung in einem Mehrfamilienhaus in der Wilhelmstraße zurückgekehrt war, stellte er fest, dass jemand während seiner Abwesenheit ab 07:45 Uhr in der Wohnung gewesen sein muss. Weder die Haus- noch seine Wohnungstür wiesen Beschädigungen auf. Allerdings waren mehrere Schubladen aufgezogen und Aufbewahrungsboxen durchwühlt. Nach derzeitigem Stand wurde nichts entwendet. Wie der Täter in die Wohnung im 3. Obergeschoß gelangen konnte, ist unklar. Zeugen, die im Zusammenhang mit dem Einbruch Beobachtungen gemacht haben oder sonst sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Pirmasens unter der Telefonnummer 06331- 520-0 oder per E-Mail pipirmasens@polizei.rlp.de in Verbindung zu setzen.

Rückfragen bitte an:



Polizeidirektion Pirmasens



Telefon: 06331-520-0

www.polizei.rlp.de/pd.pirmasens



Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.

Original-Content von: Polizeidirektion Pirmasens, übermittelt durch news aktuell