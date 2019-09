POL-PDPS: Trickdiebinnen unterwegs

Polizeidirektion Pirmasens

Am gestrigen Dienstag klingelten gegen 17:45 Uhr 2 unbekannte Frauen bei einem älteren Ehepaar, beide 82 Jahre alt, das in einem Wohnblock im Berliner Ring wohnt. Die beiden Frauen waren wie Pflegekräfte gekleidet und gaben sich auch als solche aus. Unter diesem Vorwand gelang ihnen der Zutritt zu der Wohnung. Während das Ehepaar von einer der Frauen abgelenkt wurde, entwendete die zweite einen niedrigen vierstelligen Betrag aus dem Wohnzimmerschrank. Eine der Täterinnen habe Gummihandschuhe getragen. Sie sollen 30 bis 40 Jahre alt sein, normale Statur haben, hatten kurze, blonde Haare und sprachen akzentfrei hochdeutsch. Mutmaßlich die gleichen Täterinnen, in diesem Fall sogar zu dritt, versuchten bereits gegen 16:30 Uhr unter gleichem Vorwand in eine Wohnung in der Schachenstraße einzudringen. Angeblich benötigten sie Schreibutensilien, um einer Nachbarin eine Nachricht zu hinterlassen. Hier reagierte die 89jährige Wohnungsinhaberin richtig. Sie hatte ihre Wohnungstür nur einen Spalt geöffnet und mit dem Rollator blockiert, so dass ein Aufdrücken verhindert werden konnte. Die drei "Pflegekräfte" flüchteten, als die Dame lautstark um Hilfe rief. Eine der beiden blonden Täterinnen wird hier als "dick" beschrieben. Die dritte, etwas im Hintergrund bleibende Täterin, konnte nicht näher beschrieben werden. Sie soll aber dunkle Haare gehabt haben. In beiden Fällen verlief die sofort durchgeführte Nahbereichsfahndung negativ. Zeugen, die im Zusammenhang mit den Trickdiebinnen Beobachtungen gemacht haben oder sonst sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Pirmasens unter der Telefonnummer 06331- 520-0 oder per E-Mail pipirmasens@polizei.rlp.de in Verbindung zu setzen.

