Polizeidirektion Pirmasens

POL-PDPS: Verkehrsunfall mit Personenschaden

Pirmasens (ots)

Am gestrigen Dienstag, kurz nach 13:00 Uhr, hielten in der Friedhofstraße, Fahrtrichtung Innenstadt, 3 Pkw an der Ampel zur Bergstraße. Der an dritter Position stehenden 53jährigen Fahrerin rutschte wohl der Fuß vom Brems- auf das Gaspedal. Als Folge wurde der vor ihr stehende Pkw einer 54jährigen Fahrerin auf den ganz vorne stehenden Pkw eines 27jährigen Mannes geschoben. Dieser klagte anschließend, wie die 56jährige Beifahrerin des mittleren Fahrzeuges, über Rücken- und Kopfschmerzen. Am Fahrzeug der Verursacherin entstand ein Frontschaden in Höhe von circa 2000 Euro. Das mittlere Fahrzeug wurde im Front- und Heckbereich beschädigt. Die Reparatur dürfte mit etwa 4000 Euro zu Buche schlagen. Die Schadenshöhe des vordersten Pkw wird auf 3000 Euro geschätzt.

