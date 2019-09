Polizeidirektion Pirmasens

POL-PDPS: Verkehrsunfall mit verletztem Verursacher

Pirmasens (ots)

Am gestrigen Montag befuhr gegen 11:30 Uhr ein 65jähriger Pkw-Fahrer die Alleestraße in Richtung Schloßstraße. In Höhe der Fußgängerampel am Schloßbrunnen fiel ihm etwas in den Fußraum. Dadurch abgelenkt, nahm er die leichte Fahrbahnverschränkung nicht wahr, überfuhr zunächst ein Verkehrszeichen und kollidierte mit der dortigen Fußgängerampel. Äußerliche Verletzungen waren zwar keine erkennbar, dennoch wurde er vorsorglich ins Krankenhaus verbracht. Der Pkw musste abgeschleppt werden. Der Gesamtschaden wird auf 2000 Euro geschätzt.

