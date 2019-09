Polizeidirektion Pirmasens

POL-PDPS: Einbruch in Hotel

Hauenstein (ots)

In der Nacht von Sonntag auf Montag, im Zeitraum von 22:45 Uhr bis 02:15 Uhr, wurde eine Tür im Innenhof eines Hotels am Marktplatz von unbekannten Tätern aufgehebelt. Der Bereich der Rezeption wurde offensichtlich durchsucht. Entwendet wurden lediglich kleine Gebrauchsgegenstände im Wert von 25 Euro. Der angerichtete Schaden betrug circa 500 Euro. Gegen 02:15 Uhr beobachtete ein Augenzeuge 3 vermummte Männer, zu denen ein wahrscheinlich dunkelblauer Kombi mit Homburger Kennzeichen gehörte. Ein Zusammenhang zu dem Gaststätteneinbruch in Dahn könnte bestehen. Zeugen, die im Zusammenhang mit dem Einbruch Beobachtungen gemacht haben oder sonst sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Pirmasens unter der Telefonnummer 06331- 520-0 oder per E-Mail pipirmasens@polizei.rlp.de in Verbindung zu setzen.

