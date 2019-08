Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: Ladendiebe beobachtet

Hemer (ots)

Mit einem Kinderwagen transportierten drei Frauen und ein Mann am Donnerstag um 14.14 Uhr, ohne zu bezahlen, diverse kosmetische Produkte aus einem Discounter an der Bahnhofstraße. Mitarbeiter beobachteten die Gruppe, sprachen sie jedoch nicht an. Eine Frau in einem gelben T-Shirt schob den Kinderwagen, stellte sich als Sichtschutz immer wieder an den Wagen und die anderen stopften die Waren in den Kinderwagen. Eine zweite Frau trug ein schwarzes T-Shirt. Der Mann hatte einen Zopf. Alle Personen haben schwarze Haare.

