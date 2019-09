Polizeidirektion Pirmasens

POL-PDPS: Einbruchsdiebstähle in zwei benachbarte Firmengebäude

Rodalben (ots)

Im Zeitraum von Samstag, 15:00 Uhr, bis Montag, 07:00 Uhr, kam es in der Mühlstraße zu zwei Einbrüchen. Nachdem die Eingangstüren der Firmengebäude aufgehebelt wurden, wurden in einem Fall mehrere Heizkörper, diverses Werkzeug und Bargeld aus der Kaffeekasse entwendet. Die Gesamthöhe des Schadens wird hier auf 6000 Euro geschätzt, davon ca. 5500 Euro an Diebesgut. Im zweiten Fall wurden aus einem Schreibtisch Bargeld im dreistelligen Bereich und zwei ältere Laptops entwendet. Die Gesamtschadenshöhe beträgt hier schätzungsweise 1700 Euro. Ein Tatzusammenhang ist wahrscheinlich. Zeugen, die im Zusammenhang mit den Einbrüchen Beobachtungen gemacht haben oder sonst sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Pirmasens unter der Telefonnummer 06331- 520-0 oder per E-Mail pipirmasens@polizei.rlp.de in Verbindung zu setzen.

