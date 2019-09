Polizeidirektion Pirmasens

POL-PDPS: Lkw gefährdet Radfahrer durch ein riskantes Überholmanöver

Merzalben (ots)

Am Donnerstag gegen 17.00 Uhr befuhr ein Radfahrer die L496 von Merzalben in Richtung Münchweiler. Ein "Baustellenlaster" überholte den Radfahrer auf dieser Strecke trotz Gegenverkehr und nur durch ein Ausweichmanöver nach rechts konnte der Radfahrer einen Zusammenstoß vermeiden. Die Polizei sucht nach Zeugen des Vorfalls, die Hinweise auf den "Baustellenlaster" geben können. Bekannt ist, dass an dem Lastwagen ein Anhänger war, auf dem ein Kleinbagger transportiert wurde. Hin-weise zum Kennzeichen des Lastwagens oder einer möglichen Firmenaufschrift würden es ermöglichen, den möglichen Beschuldigten zu ermitteln. Hinweise sollten an die Polizei in Waldfischbach-Burgalben gerichtet werden.

