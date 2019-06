Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Heidelberg-Kirchheim: BAB5 - Fahrzeugführer verliert Kontrolle - Pkw überschlägt sich

Heidelberg (ots)

In der Nacht von Samstag auf Sonntag kam es auf der BAB 5 bei Heidelberg/ Schwetzingen zu einem Verkehrsunfall, bei welchem eine Person leicht verletzt wurde. Der 52-jährige Fahrzeugführer eines Smart befuhr gegen 00.15 Uhr den Beschleunigungsstreifen der AS Heidelberg/ Schwetzingen in Fahrtrichtung Karlsruhe. Hierbei verlor er aus unbekannter Ursache die Kontrolle über sein Fahrzeug. Im weiteren Verlauf kam er mit seinem Smart nach rechts von der Fahrbahn ab und wurde mit Beginn der Leitplankenelemente auf diese aufgeladen. Sein Fahrzeug überschlug sich und kam auf dem Dach der rechten Fahrspur zum Stillstand. Die infolge des Unfalles angehaltenen Verkehrsteilnehmer kamen dem Verunfallten Pkw-Führer sofort zur Hilfe. Gemeinsam drehten sie den Smart wieder in aufrechte Position und schoben ihn auf den Seitenstreifen. Der 52-Jährige, welcher sich alleine in seinem Fahrzeug befand, konnte diesen zuvor über die zerborstenen Seitenscheiben verlassen. Er wurde bei dem Unfall leicht verletzt und trug mehrere Schürfwunden davon. An seinem Pkw entstand Totalschaden. Der Smart musste im Anschluss an die Unfallaufnahme durch ein Abschleppunternehmen abgeschleppt werden. Bei dem Einsatz waren u.a. die Berufsfeuerwehr Heidelberg mit 12 Mann und drei Einsatzfahrzeugen, sowie ein Rettungswagen und ein Notarzt vor Ort. Zur Unfallaufnahme und Reinigung der Fahrbahn musste der rechte Fahrstreifen bis ca. 01.20 Uhr gesperrt werden.

Rückfragen bitte an:



Polizeipräsidium Mannheim

Tobias Misch

Telefon: 0621 174-2333

E-Mail: mannheim.pp@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Mannheim, übermittelt durch news aktuell