Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Mannheim Neckarau

Betrunkener verursacht Unfall - Gaffer fährt hinten drauf

Mannheim (ots)

Ein 49-Jähriger Opelfahrer war in der Nacht auf Sonntag im Neckarauer Waldweg aufgrund seiner Alkoholisierung nicht mehr in der Lage sein Fahrzeug zu führen, was zur Folge hatte, dass er zunächst ein geparktes Fahrzeug streifte und im Anschluss ein Verkehrsschild überführ. Da er zudem nicht angeschnallt war, verletzte er sich bei dem Unfall leicht. Ein weiterer Verkehrsteilnehmer war von der Situation so irritiert, dass er ebenfalls auf den geparkten Pkw auffuhr. Die Polizei stellte bei der Aufnahme der beiden Unfälle fest, dass der 49-Jährige Opelfahrer knapp 1,3 Promille intus hatte. Ihm wurde der Führerschein entzogen. Der zweite Unfallverursacher muss mit einem Bußgeld der Stadt Mannheim rechnen.

