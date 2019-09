Polizeidirektion Pirmasens

POL-PDPS: Pirmasens/Handtaschendiebstahl aus Pkw mit Täterfestnahme

Pirmasens (ots)

Die Betreiberin eines Flohmarktstandes auf dem Messplatz hatte ihr Auto am Sonntag direkt hinter dem Stand geparkt. Ihr Ehemann beobachtete gegen 14:45 Uhr einen Mann, der gerade die Handtasche seiner Frau aus dem Pkw entwendete. Der Mann flüchtete zu Fuß in Richtung Kronenstraße und wurde hierbei von Passanten und einem Radfahrer verfolgt. Während der Flucht entnahm er die Geldbörse und das Handy aus der Handtasche und warf die Tasche weg. Bei einem Sprung von einer Grundstücksmauer aus 5 Metern Höhe verletzte er sich schwer. Er verlor wohl das Handy und ließ den Geldbeutel an der Mauer zurück. Der 39jährige Täter konnte von der alarmierten Polizei schließlich im Krankenhaus angetroffen werden. Er hatte sich mit Knochenbrüchen an den Beinen bis dorthin geschleppt. Der Täter musste stationär versorgt werden. Trotz intensiver Suche blieb das Handy verschwunden.

