Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Osnabrück: Radfahrer vom Auto erfasst

Osnabrück (ots)

Am Montagmorgen kam es auf der Mozartstraße zu einem Verkehrsunfall, bei dem ein 14-jähriger Radfahrer schwer verletzt wurde. Der Vorfall ereignete sich gegen 07.55 Uhr, als der Fahrer eines Mercedes den Lieneschweg in Richtung Rheiner Landstraße überqueren wollte. Der Mann übersah dabei den von links kommenden, vorfahrtsberechtigten Jugendlichen und stieß mit diesem zusammen. In der Folge musste der junge Radfahrer mit dem Rettungswagen ins Krankenhaus gebracht werden.

