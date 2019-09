Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Alfhausen: Einbruch in Backshop

Alfhausen (ots)

Zwischen Sonntagmittag und Montagmorgen drangen Unbekannte an der Hauptstraße in den im Gebäude des Combi-Marktes befindlichen Backshop ein. Die Täter hebelten eine Seitentür auf und schauten sich in den Räumlichkeiten der Bäckerei um. Ob sie bei ihrem Einbruch Beute machten, ist momentan noch unklar. Die Polizei in Bersenbrück bittet um Hinweise auf verdächtige Personen oder Fahrzeuge. Telefon: 05439-9690.

