Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Osnabrück - Einbrecher nutzten "auf Kipp" stehendes Fenster

Osnabrück (ots)

Ein Mehrfamilienhaus an der Meller Straße, zwischen dem Großen Fledderweg und der Abekenstraße, geriet am Sonntagnachmittag ins Visier von Einbrechern. Der oder die Täter nutzten ein "auf Kipp" stehendes Fenster, um sich zwischen 14.15 und 17 Uhr Zutritt zu einer Souterrain-Wohnung zu verschaffen. Aus der Wohnung stahlen die Einbrecher Mobilfunkzubehör. Die Polizei Osnabrück ist an Zeugenhinweisen interessiert und nimmt diese unter der Rufnummer 0541/327-2115 oder 327-3240 entgegen.

Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Osnabrück

Mareike Edeler

Telefon: 0541/327-2073

E-Mail: pressestelle@pi-os.polizei.niedersachsen.de

http://www.pi-os.polizei-nds.de

Original-Content von: Polizeiinspektion Osnabrück, übermittelt durch news aktuell