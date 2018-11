POL-REK: 181127-2: Wohnmobil entwendet - Kerpen

Rhein-Erft-Kreis (ots) - Unbekannte haben am vergangenen Wochenende im Zeitraum von Samstag (24. November, 14:00 Uhr) bis Montag (26. November, 06:45 Uhr) ein in der Michael-Ende-Straße geparktes Wohnmobil gestohlen.

Der Besitzer hatte das Fahrzeug in einer Parktasche an der Einmündung Michael-Ende-Straße/Astrid-Lindgren-Straße abgestellt und letztmals am Samstagmittag dort gesehen. Am Montagmorgen fiel ihm der Diebstahl auf, als er gegen Viertel vor sieben zur Arbeit fahren wollte. Bei dem entwendeten Wohnmobil handelt es sich um ein neuwertiges Modell "Passion Cruiser T672" der Firma LMC mit einem Fahrgestell von Fiat. Das Kriminalkommissariat 22 hat die Ermittlungen aufgenommen. Zeugen, die am Wochenende etwas Auffälliges bemerkt haben, werden gebeten, sich mit der Polizei unter der Rufnummer 02233 52-0 in Verbindung zu setzen. (nh)

