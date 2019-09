Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Osnabrück: Unbekannter beschädigte Autos

Osnabrück (ots)

In der Nacht zu Sonntag sind in der Wüste mehrer Autos mutwillig beschädigt worden. Tatbetroffen waren ein Mini Cooper, ein VW Golf sowie ein Citroen, die auf dem Parkstreifen der Heinrichstraße (gegenüber des Rewe-Marktes) standen sowie ein weiterer VW Golf und ein VW Tiguan, die im Schnatgang parkten. Allen Fahrzeugen ist gemeinsam, dass der Täter vermutlich mit einem Schlüssel oder anderen spitzen Gegenstand vom Bürgersteig aus die Beifahrerseite zerkratzte. Hinweise auf verdächtige Personen, die mit den Sachbeschädigungen in Verbindung stehen könnten, nimmt die Polizei unter der Telefonnummer 0541/327-3203 entgegen.

