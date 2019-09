Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Osnabrück - Bewohner überrascht Einbrecher

Osnabrück (ots)

Ein Einfamilienhaus am Eichendorffweg geriet am späten Freitagabend ins Visier von Einbrechern. Diese schlugen vermutlich zwischen 22.30 und 23 Uhr ein Fenster ein und verschafften sich dadurch Zutritt zu den Räumlichkeiten. Die Täter durchwühlten das Mobiliar und wurden kurz vor Mitternacht vom Bewohner des Hauses überrascht. Daraufhin flüchteten die Männer in unbekannte Richtung. Ob sie Diebesgut erbeuteten, ist bislang nicht bekannt. Bei den Tätern dürfte es sich um drei Männer gehandelt haben, die ungefähr 20 Jahre alt waren und Deutsch sprachen. Einer von ihnen war etwas dicker und trug ein blaues T-Shirt. Zeugen, die verdächtige Personen oder Fahrzeuge beobachtet haben, melden sich bitte bei der Polizei Osnabrück, Telefon 0541/327-3203 oder 327-2215.

Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Osnabrück

Mareike Edeler

Telefon: 0541/327-2073

E-Mail: pressestelle@pi-os.polizei.niedersachsen.de

http://www.pi-os.polizei-nds.de

Original-Content von: Polizeiinspektion Osnabrück, übermittelt durch news aktuell