Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Osnabrück: Auseinandersetzung zwischen Fußgänger und Radfahrer

Osnabrück (ots)

Die Polizei sucht nach Zeugen zu einer Auseinandersetzungen zwischen einem Fußgänger und einem Radfahrer, die sich am Freitagabend ereignete. Ein Pärchen mit blauem Kinderwagen war gegen 17.55 Uhr auf der Sutthauser Straße stadtauswärts unterwegs und soll dabei einen Teil des Radweges benutzt haben. Um auf sich aufmwerksam zu machen, benutzte ein nachfolgender Radfahrer die Klingel und soll in der Folge an der Bushaltestelle vor der Uhlhornstraße dicht an den Fußgängern vorbeigefahren sein. Einige Meter weiter kam es dann zwischen dem etwa 30 Jahre alten Mann und dem 52-jährigen Radfahrer zu einem Wortgefecht, das in einer körperlichen Auseinandersetzung endete. Zumindest der Radfahrer wurde dabei durch Schläge leicht verletzt. Nach dem Vorfall setzte das Pärchen seinen Weg in der Uhlhornstraße fort. Der Fußgänger hatte kurze, braune, gegelte Haare und trug ein pinkfarbenes Hemd. Die Polizei sucht nach Zeugen des Vorfalls. Wer die Auseinandersetzung beobachtet hat, meldet sich bitte unter der Telefonnummer 0541/327-3103.

Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Osnabrück

Frank Oevermann

Telefon: 0541/327-2071

E-Mail: pressestelle@pi-os.polizei.niedersachsen.de

http://www.pi-os.polizei-nds.de

Original-Content von: Polizeiinspektion Osnabrück, übermittelt durch news aktuell