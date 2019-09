Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Bersenbrück: Getränkeanhänger wurde aufgebrochen

Bersenbrück (ots)

Vermutlich am frühen Samstagmorgen wurde ein auf dem Parkplatz vor dem Gymnasium abgestellten Getränkeanhänger aufgebrochen. Die Täter öffneten gewaltsam die Türen des Fahrzeugs und nahmen aus dem Inneren diverse Kisten Bier und Sprudel mit. Eine Anwohnerin hatte gegen 04.45 Uhr verdächtige Geräusche gehört und die Polizei benachrichtigt. Die stellte wenig später an der Paul-Moor-Schule zwei alkoholisierte 18 und 22 Jahre alte Männer und in unmittelbarer Nähe das Diebesgut fest. Die beiden Bersenbrücker wurden nach Feststellung der Personalien wieder auf freien Fuß gesetzt. Die Polizei bittet um weitere Hinweise in der Sache. Telefon: 05439-9690.

Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Osnabrück

Frank Oevermann

Telefon: 0541/327-2071

E-Mail: pressestelle@pi-os.polizei.niedersachsen.de

http://www.pi-os.polizei-nds.de

Original-Content von: Polizeiinspektion Osnabrück, übermittelt durch news aktuell