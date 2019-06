POL-HG: Pressemitteilungen der Polizei für den Hochtaunuskreis vom 21.06.2019

PD Hochtaunus - Polizeipräsidium Westhessen

1. Trickdiebin stielt hochwertige Armbanduhr, Bad Homburg v. d. Höhe, Schwedenpfad, 19.06.2019, 11.00 - 11.30 Uhr (pa)Eine dreiste Trickdiebin war am Mittwoch in Bad Homburg unterwegs. Vormittags zwischen 11.00 Uhr und 11.30 Uhr saß ein 81-jähriger Mann aus Bad Homburg in seinem parkenden Fahrzeug, als er von der Frau durch das offene Fenster angesprochen wurde. Die Unbekannte hielt einen Zettel ins Auto und bat um Arbeit. Beim Einreden auf den 81-Jährigen griff die Frau mit beiden Händen in den Wagen und streckte auch den Kopf ins Fahrzeuginnere. Der Senior drücke sie daraufhin mit einem Arm nach draußen. Hierbei gelang es der Täterin, ihm unbemerkt seine hochwertige Armbanduhr im Wert von einigen Tausend Euro vom Handgelenk zu entwenden. Bevor der Senior das Fehlen der Uhr bemerkte, verschwand die Unbekannte in Richtung Kaiser-Friedrich-Promenade. Beschrieben wurde die Täterin als ca. 25 Jahre alt, rund 160cm groß mit osteuropäischem Erscheinungsbild und kräftiger Statur. Sie habe schwarze, längere Haare gehabt und dunkelblaue Bermuda-Shorts sowie eine hellblaue Bluse getragen. Mitgeführt habe sie eine etwa DIN-A4-große dunkle Umhängetasche. Zeugen und Hinweisgeber sowie mögliche weitere Geschädigte werden gebeten, sich bei der Kriminalpolizei in Bad Homburg unter (06192) 120 - 0 zu melden.

2. Elektroroller gestohlen, Bad Homburg v. d. Höhe, Kirdorf, Kirdorfer Straße, 18.06.2019, 19.00 Uhr bis 19.06.2019, 06.30 Uhr (pa)Einen silberfarbenen Elektroroller entwendeten Unbekannte zwischen Dienstagabend und Mittwochmorgen in Kirdorf. Das Leichtkrafttrad der Marke MuZ, Modell "Charly", stand noch am Dienstagabend gegen 19.00 Uhr in der Kirdorfer Straße. Bei der Rückkehr der Besitzerin am Mittwochmorgen gegen 06.30 Uhr war der mit zwei Schlössern gesicherte Roller im Wert von über 1.000 Euro verschwunden. Die Polizei in Bad Homburg bittet mögliche Zeugen und Hinweisgeber, sich dort unter der Telefonnummer (06192) 120 - 0 zu melden.

3. Einbrecher auf Balkon ertappt, Oberursel, Kolpingstraße, 20.06.2019, gg. 23.45 Uhr (pa)In der Nacht auf Freitag wurde ein Einbrecher in der Oberurseler Kolpingstraße bei der Tatausführung ertappt. Der Unbekannte machte sich gegen 23.45 Uhr auf dem Balkon einer Wohnung im ersten Obergeschoss eines Mehrfamilienhauses an der dortigen Balkontür zu schaffen. Bei seinen Hebelversuchen wurde er jedoch vom in der Wohnung anwesenden Bewohner entdeckt. Daraufhin flüchtete der Täter vom Balkon und dann in Richtung Berliner Straße. Beschrieben wurde er als ca. 170cm-175cm groß und schlank mit heller Haut. Getragen habe er ein orangenes T-Shirt und eine dunkelblaue, kurze Hose. Zeugen und Hinweisgeber werden gebeten, sich bei der Kriminalpolizei in Bad Homburg unter (06192) 120 - 0 zu melden.

4. Frau und Kind bei Auffahrunfall leicht verletzt, B275, zw. Merzhausen und Usingen, 20.06.2019, gg. 18.35 Uhr (pa)Mit zwei Leichtverletzten und rund 12.000 Euro Sachschaden endete gestern Abend ein Auffahrunfall auf der Bundesstraße 275. Eine 42-jährige Frau befuhr gegen 18.35 Uhr mit ihrem VW Golf die B275 aus Richtung Merzhausen kommend in Richtung Usingen. An der Einmündung der K739 in Richtung Niederlauken beabsichtigte sie nach dort abzubiegen. Aufgrund des entgegenkommenden Verkehrs brachte sie ihren Wagen zum Stehen. Dies bemerkte ein von hinten kommender 18-Jähriger in einer Mercedes E-Klasse zu spät. Er fuhr auf das Heck des Golf auf. Dabei wurden die 42-Jährige sowie ihr ebenfalls im Fahrzeug befindliches Kind leicht verletzt. Beide wurden durch den Rettungsdienst zur Behandlung in Krankenhäuser gebracht. Der 18-Jährige sowie seine 17-jährige Beifahrerin blieben unverletzt. Die beiden Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Die Bundesstraße war aufgrund des Unfalls für ca. 50 Minuten in beide Richtungen gesperrt.

5. Böschung hinab gefahren, Bad Homburg v. d. Höhe, Thomasstraße, 20.06.2019, gg. 09.00 Uhr (pa)Bei einem Einparkmanöver fuhr gestern Morgen ein Mann in Bad Homburg unbeabsichtigt eine Böschung hinab. Der 83-Jährige beabsichtigte, in der Thomastraße am Fahrbahnrand einzuparken. Hierbei verwechselte er scheinbar das Bremspedal mit dem Gaspedal. Sein VW Golf durchbrach ein Schutzgeländer und fuhr die dahinter befindliche Böschung hinab. Auf halber Höhe der Böschung fuhr der Golf gegen einen Baum und kam zum Stehen. Der Senior wurde mit leichten Verletzungen in ein nahegelegenes Krankenhaus gebracht. Sein Fahrzeug musste vom Abschleppdienst geborgen werden. Es entstand ein Sachschaden von mehreren Tausend Euro.

