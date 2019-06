PD Hochtaunus - Polizeipräsidium Westhessen

POL-HG: Pressemitteilung der Polizeidirektion Hochtaunus in der Zeit von Mittwoch, 19.062019 bis Donnerstag, 20.06.2019, 10:50 Uhr

Bad Homburg v.d. Höhe (ots)

Polizeistation Oberursel

Straftaten:

Donnerstag, 20.06.2019, 01:56 Uhr Homburger Landstraße, 61440 Oberursel

Ein Anwohner beobachtete wie eine männliche Person sich gewaltsam Zutritt zum Nachbarsgrundstück verschaffte. Hierbei brach er zunächst das Grundstückstor und dann auch die Gartenhütte auf. Aus der Gartenhütte wurde ein Fahrrad entwendet mit welchem der unbekannte Täter im Beisein von zwei weiteren Männern in Richtung Stadtmitte Oberursel davon fuhr. Den Täter beschreibt der Zeuge als ca. 18 bis 25 Jahre alt, 175 bis 185 cm groß und von schlanker Statur. Bei der Tatausführung soll der Mann eine helle Sweatjacke und eine hellblaue Jeans getragen haben.

Sachdienliche Hinweise können unter 06171/ 6240- 0 an die Polizeistation Oberursel gegeben werden.

Polizeistation Königstein

Verkehrsunfälle:

Verkehrsunfall-Flucht mit Sachschaden

Unfallort: 61479 Glashütten, Schloßborner Weg 3 Unfallzeit: Dienstag, 18.06.2019, zwischen 01:00 und 11:30 Uhr

Ein weißes Renault-SUV parkte ordnungsgemäß am Dienstagnacht ab 01:00 Uhr bis zum späten Vormittag, um 11:30Uhr, in Glashütten im Schloßborner Weg. Offensichtlich fuhr ein anderer Pkw in diesem Zeitraum gegen die Fahrertür des Renault Captur und beschädigte diese. Der Fahrer entfernte sich unerlaubt vom Unfallort. Der Sachschaden am Renault beläuft sich auf ca. 2.000,- Euro.

Hinweise zum Verkehrsunfall nimmt die Polizei Königstein unter 06174/9266-0 entgegen.

Verkehrsunfall mit leichtverletzter Fahrradfahrerin

Unfallort: 61476 Kronberg, Friedrich-Ebert-Straße/Frankfurter Straße Unfallzeit: Mittwoch, 19.06.2019, 15:10 Uhr

Eine 57-jährige Fahrradfahrerin fuhr von der Altstadt, Friedrich-Ebert-Straße, auf die Frankfurter Straße. Dabei kollidierte sie mit der 34-jährigen Fahrerin eines Ford Galaxy, die die Frankfurter Straße hochfuhr und dann nach links in die Katharinenstraße einbog. Die Fahrradfahrerin stürzte und verletzte sich dabei leicht. An beiden Fahrzeugen entstand leichter Sachschaden in Höhe von ca. 1.000,-EUR.

Motorradunfall

Unfallort: Gemarkung 61479 Glashütten, L 3023, zw. L 3276 und Glashütten-Oberems Unfallzeit: Mittwoch, 19.06.2019, 20:35 Uhr

Ein 18-jähriger Fahrer, befuhr mit seinem Motorrad die abschüssige Landesstraße 3023, von der Kittelhütte nach Oberems hinunter. Beim Einfahren in die letzte Kurve vor Oberems, verlor er die Kontrolle über seine Maschine und stürzte. Dabei verletzte er sich leicht. An Motorrad und Kleidung entstand Sachschaden in Höhe von ca. 750,-EUR

Polizeistation Usingen

Straftaten:

Mehrere Anrufe von falschen Polizeibeamten

Tatort: 61267 Neu-Anspach Tatzeit: Mittwoch, 19.06.2019

Eine unbekannte männliche Person gab sich gegenüber dem Geschädigten als "Herr Müller von der Polizei Usingen" aus. Der Anrufer gab vor, dass zwei ausländische Einbrecher festgenommen worden seien. Man habe bei den Festgenommenen einen Zettel mit der Adresse der GS gefunden mit einem Vermerk "leicht einbrechbar". Der Anrufer wolle sich erkundigen, ob die GS etwas Auffälliges bemerkt habe.

Ca. 10 solcher Anrufe haben sich im Laufe des Tages in Neu-Anspach zugetragen. Glücklicherweise wurden die Gespräche seitens der Angerufen oder der unbekannten Person abgebrochen, bevor Angaben zu Bargeld oder Wertsachen gemacht werden konnten.

Verkehrsunfälle:

Verkehrsunfallflucht mit Sachschaden

Unfallzeit: Mittwoch, 19.06.2019, 13:30 Uhr - 13:50 Uhr Unfallörtlichkeit: 61267 Neu-Anspach, Rudolf-Diesel-Straße, Parkplatz Aldi

Ein unbekannter Fahrzeugführer und ein 59-jähriger aus Neu-Anspach befinden sich mit Ihren Fahrzeugen auf dem ALDI-Markt Parkplatz in Neu-Anspach. Vermutlich beim Ein-/Ausparken touchiert die unbekannte Person das neben ihr abgestellte Fahrzeug an der Fahrerseite. Die Person entfernte sich im Anschluss unerlaubt von der Unfallstelle ohne Ihren Pflichten als Unfallbeteiligter nachzukommen. Hinweise zu Fahrzeug und Person sind bislang nicht bekannt.

Es entstand ein Sachschaden in Höhe von ca. 3000,-EUR am Fahrzeug des Geschädigten.

Sachdienliche Hinweise bitte an die Polizeistation Usingen melden, Tel: 06081/92080 oder per E-Mail: pst.usingen.ppwh@polizei.hessen.de

gefertigt: Klebe, PHK

