PD Hochtaunus - Polizeipräsidium Westhessen

POL-HG: Tägliche Pressemitteilung der Polizei für den Hochtaunuskreis

Bad Homburg v.d. Höhe (ots)

1. Einbruch in Altenwohnheim mit hohem Sachschaden, Bad Homburg, Kaiser-Friedrich-Promenade, Sonntag, 16.06.2019, 23:15 Uhr - Montag, 17.06.2019, 08:00 Uhr (Gr) In der Nacht von Sonntag auf Montag verschafften sich in Bad Homburg unbekannte Täter durch das Aufhebeln einer Nebeneingangstür gewaltsam Zutritt in ein Altenwohnheim in der Kaiser-Friedrich-Promenade. Im Objekt machte man sich weiter an einer Innentür zu schaffen, um in den Verwaltungstrakt zu gelangen. Dort wurden mehrere Schränke aufgebrochen und letztlich ein niedriger Geldbetrag entwendet. Der durch die Täter verursachte Sachschaden beläuft sich dagegen auf ca. 8.000 Euro. Die Kriminalpolizei in Bad Homburg hat die Ermittlungen übernommen und nimmt sachdienliche Hinweise unter der (06172) 120-0 entgegen.

2. Falsche Handwerker unterwegs - Trickdiebstahl, Grävenwiesbach, Naunstädter Straße, Dienstag, 11.06.2019, 11:00 Uhr (Gr) Bereits am vergangenen Dienstag, den 11.06.2019, 11:00 Uhr, verschaffte sich ein männlicher Täter durch den Vorwand, er müsste in der Wohnung der 84-jährigen Geschädigten den Wasserdruck kontrollieren, Zutritt in deren Wohnung. In einem Moment, als der Täter die Geschädigte ablenkte, nutzte ein unbekannter Mittäter die Situation aus, gelangte gleichfalls in die Wohnung und entwendete zwei Geldkassetten mit diversen Unterlagen sowie einen geringeren Geldbetrag. Der Täter, welcher die Geschädigte ablenkte, wird wie folgt beschrieben: männlich, 30-40 Jahre alt, kräftige Statur, 185-190 cm groß, Glatze, rundes Gesicht. Bekleidet war er mit einer dunkelblauen Latzhose sowie einem dunkelblauen T-Shirt. Sachdienliche Hinweise bitte an die Kriminalpolizei Bad Homburg unter der Rufnummer (06172) 120-0.

3. Pkw-Diebstahl vom Parkplatzgelände einer Wohnanlage, Kronberg, Oberhöchstädter Straße, Freitag, 14.06.2019, 06:30-15:00 Uhr (Gr) Im Verlauf des vergangenen Freitags, den 14.06.2019, in der Zeit zischen 06:30-15:00 Uhr, entwendeten unbekannte Täter von einem Parkplatzgelände den Pkw VW Touran (Kennzeichen HG-W 1295, Wert ca. 15.000 Euro). Mögliche Zeugen werden gebeten, sich unter der (06172) 120-0 mit der Polizei in Bad Homburg in Verbindung zu setzen.

4. Betrunkene Radfahrer kontrolliert, Oberursel, Zimmersmühlenweg, Sonntag, 16.06.2019, 23:45 Uhr (Gr) Am Sonntag, den 16.06.2019, 23.35 Uhr, wurden im Zimmersmühlenweg in Oberursel eine 51-jährige Radfahrerin sowie ein 51-jähriger Radfahrer angetroffen und, wegen des Verdachts alkoholisiert zu sein, einer Kontrolle unterzogen. Bei einem freiwillig durchgeführten Atemalkoholtest wurde bei der Radfahrerin ein Wert von 1,90 Promille, bei dem Radfahrer ein Wert von 2,05 Promille gemessen. Eine Blutentnahme wurde angeordnet und Anzeigen wegen Führen eines Fahrzeugens (Fahrrad) infolge Vollrausch wurden gefertigt.

