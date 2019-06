PD Hochtaunus - Polizeipräsidium Westhessen

POL-HG: Sondermeldung der Polizeidirektion Hochtaunus vom 18.06.2019

Bad Homburg v.d. Höhe (ots)

Spektakulärer Unfall fordert drei Verletzte

Gemarkung Bad Homburg-Ober-Erlenbach, Landesstraße L3205 Montag, 17.06.2019, 17:50 Uhr

(SW) Am frühen Montagabend kam es zu einem schweren Verkehrsunfall in der Abfahrt der L3205 in Richtung Ober-Erlenbach. Ein 56-jähriger Mann aus dem Main-Kinzig-Kreis befuhr mit seinem Mercedes die Abfahrt von der L3205 kommend in Richtung Ober-Erlenbach. In der Rechtskurve verlor er aus unbekannten Gründen die Kontrolle über sein Fahrzeug. Er geriet in den Gegenverkehr, wo er die Fahrerseite eines entgegenkommenden Renaults einer Friedrichsdorferin streifte. Anschließend stieß der Mercedes noch mit einem Smart eines 57-Jährigen frontal zusammen, welcher hinter dem Renault fuhr. Durch den Zusammenstoß hob der Mercedes ab, streifte die Leitplanke und stützte eine Böschung herunter. Dort blieb er auf der Seite liegen.

Der Mercedes-Fahrer und die 55-jährige Renault-Fahrerin wurden eingeklemmt und mussten durch die Feuerwehr aus ihren Fahrzeugen befreit werden. Beide wurden anschließend mit dem Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus geflogen. Der 57-jährige Bad Vilbeler Fahrer des Smart wurde mit dem Rettungswagen ins Krankenhaus gebracht.

Glücklicherweise wurden, entgegen der ersten Vermutungen, alle drei Fahrer nicht schwer verletzt. Aufgrund der Rettungsarbeiten und des Einsatzes der beiden Rettungshubschrauber war die Abfahrt Ober-Erlenbach drei Stunden lang gesperrt.

Alle drei Fahrzeuge wurden erheblich beschädigt. Der entstandene Sachschaden liegt bei über 100.000EUR.

