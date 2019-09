Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Osnabrück - Wohn- und Geschäftshaus von Einbrechern heimgesucht

Osnabrück (ots)

Unbekannte Täter hebelten zwischen Samstagabend, 21 Uhr, und Sonntag, 0 Uhr, die Seitentür eines Wohn- und Geschäftshauses am Hörner Weg auf. Die Einbrecher stahlen Schmuck und wurden vermutlich vom Hund der Bewohner in die Flucht geschlagen. Dabei gelangte der Vierbeiner jedoch durch eine offene Tür ins Freie, und wurde gegen 23.10 Uhr an der Einmündung Lengericher Landstraße von einem Auto überfahren. Die Polizei in Osnabrück bittet Zeugen, die verdächtige Beobachtungen gemacht haben und Hinweise geben können, sich unter der Telefonnummer 0541/327-2215 zu melden.

