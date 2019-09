Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Osnabrück - Diebe erbeuten E-Bike

Osnabrück (ots)

Unbekannte stahlen am frühen Freitagmorgen in der Bischofsstraße ein matt-graues E-Bike der Marke Stevens, Modell E-Triton PT5 Gent. Das 28-Zoll-Rad mit einem 55cm-Rahmen war vor einem dortigen Krankenhaus an einem Fahrradbügel angeschlossen worden, als es zwischen Mitternacht und 04 Uhr ins Visier der Diebe geriet. Auffällig an dem Zweirad ist ein angebrachter Aufkleber eines Fußballvereines. Zeugen, die Hinweise zu dem Diebstahl oder dem Verbleib des E-Bikes geben können, melden sich bitte bei der Polizei in Osnabrück, Telefon 0541/327-2115.

