POL-PDLU: Tag der offenen Tür bei der Polizei Frankenthal

Nach der langjährigen Umbau- und Renovierungsphase veranstaltet die Polizeiinspektion Frankenthal am 18.08.2019 einen Tag der offenen Tür. In der Zeit von 11:00 Uhr bis 18:00 Uhr sind alle Bürgerinnen und Bürger eingeladen, den Tag mit einem umfangreichen Rahmenprogramm bei der Polizei Frankenthal zu verbringen. Die offizielle Eröffnung findet um 11:00 Uhr im Innenhof der Polizeiinspektion statt. Dort sorgt anschließend die Liveband 'PopCops' für musikalische Unterhalten. An dem Tag der offenen Tür werden Führungen durch Teilbereiche der Polizeidienstelle angeboten. Darüber hinaus gibt es Vorführungen der Polizeidiensthundestaffel und der Rettungshundestaffel der Feuerwehr, eine Vorführung des Polizeiwasserwerfers, Kistenstapeln mit dem THW, Ausstellung von Einsatzfahrzeugen der Polizei, Feuerwehr, THW, Kindernotarzt und Malteser. Des Weiteren gibt es Vorführungen der Polizeipuppenbühne und einen Spurensicherungsparcours für unsere kleinen Ermittler. Bei zahlreichen Informationsständen können sich interessierte Besucher über Präventionsthemen in den Bereichen Verkehr, Einbruch, Kinder-/Jugendschutz, Opferschutz informieren. Der ADAC informiert in seinem Verkehrslabor über Gefahren im Straßenverkehr. Des Weiteren bietet der ADFC Frankenthal auch dieses Jahr wieder eine Fahrradcodierung an. Abgerundet wird die Veranstaltung durch ein umfangreiches Speisen- und Getränkeangebot der Malteser und Feuerwehr Frankenthal.

Aufgrund der Veranstaltung ist die Friedrich-Ebert-Straße und der Bereich der Wormser Straße zwischen den Kreuzungen Mörscher Straße und Foltzring am 18.08.2019 für den Fahrzeugverkehr gesperrt.

Programm am Tag der offenen Tür:

11:00 Uhr Feierliche Eröffnung im Innenhof

11:30 Uhr Livemusik von den "PopCops" im Innenhof der Polizei

12:00 Uhr Vorführung der Polizeidiensthundestaffel auf der Aktionsfläche Wormser Straße

13:00 Uhr Führung durch die Polizeidienststelle (Haupteingang) *

13:30 Uhr Vorführung der Polizeipuppenbühne im 1. OG der Polizeiinspektion *

14:30 Uhr Vorführung der Polizeidiensthundestaffel auf der Aktionsfläche Wormser Straße

15:00 Uhr Führung durch die Polizeidienststelle (Haupteingang) *

15:00 Uhr Vorführung Wasserwerfer auf der Aktionsfläche Wormser Straße

15:30 Uhr Vorführung der Polizeipuppenbühne im 1. OG der Polizeiinspektion *

16:30 Uhr Vorführung der Feuerwehr-Rettungshundestaffel auf der Aktionsfläche Wormser Straße

17:00 Uhr Vorführung der Polizeipuppenbühne im 1. OG der Polizeiinspektion * 17:30 Uhr Führung durch die Polizeidienststelle (Haupteingang) *

*begrenzte Teilnehmerzahl, kostenlose Tickets an der Pforte erhältlich

