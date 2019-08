Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: Speyer - Beim Abbiegen Fahrradfahrer übersehen (23/1308)

Speyer (ots)

13.08.2019, 10:10 Uhr

Am Dienstagmorgen befuhr ein 25jähriger Ford Transit-Fahrer aus Mannheim die Friedrich-Ebert-Straße in Richtung Wormser Landstraße. Beim Abbiegen nach links in die Karl-Spindler-Straße übersah er einen 15jährigen Radfahrer aus Speyer, welcher den dortigen Radweg (gemäß Verkehrszeichenregelung in beide Richtungen befahrbar) in Richtung Iggelheimer Straße befuhr. Im Einmündungsbereich kam es zum Zusammenstoß, bei welchem der Radfahrer leicht verletzt wurde und sich mehrere Schürfwunden zuzog. Er wurde zur Abklärung seiner Verletzungen in ein örtliches Krankenhaus verbracht.

