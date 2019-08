Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: Speyer - Verkehrsunfallflucht Ludwigstraße (67/1208)

Speyer (ots)

07.08.2019, 17:00 Uhr - 10.08.2019, 15:00 Uhr

Ein unbekannter Verkehrsteilnehmer beschädigte vermutlich beim Vorbeifahren einen im genannten Zeitraum in der Ludwigstraße Höhe Hausnummer 2 am Fahrbahnrand geparkten BMW Mini und entfernte sich anschließend von der Unfallstelle, ohne seinen Pflichten als Unfallverursacher nachgekommen zu sein. An dem Mini entstand an dem zur Fahrbahn gerichtete hinteren Stoßfänger der Fahrerseite Sachschaden in Höhe von ca. 2000 EUR. Derzeit liegen keine Täterhinweise vor. Zeugenhinweise werden unter Tel.-Nr. 06232-1370 oder per Mail an pispeyer@polizei.rlp.de entgegen genommen.

Rückfragen bitte an:



Polizeidirektion Ludwigshafen

Pressestelle

Polizeiinspektion Speyer

Telefon: 06232-137-253 (oder -0)

E-Mail: pispeyer@polizei.rlp.de

www.polizei.rlp.de/pd.ludwigshafen



Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.

Original-Content von: Polizeidirektion Ludwigshafen, übermittelt durch news aktuell