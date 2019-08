Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: (Frankenthal) -Verkehrsunfallflucht mit verletztem Jugendlichen-

Bild-Infos

Download

Frankenthal (ots)

Am 13.08.2019, gegen 17.20 Uhr, ist eine Gruppe jugendlicher Hockeyspieler auf dem Feldweg zwischen Strandbad und Studernheim am Joggen. Hierbei wird ein 14-jähriger Junge aus Großniedesheim von seinem gleichaltrigen Mannschaftskameraden im Spaß geschubst und fällt hierbei zu Boden. In diesem Augenblick kommt von hinten eine bislang noch unbekannte Pedelec-Fahrerin angefahren und fährt dem gestürzten Jungen über den Fuß, welcher hierbei eine leichte Fußverletzung erleidet. Die Pedelec-Fahrerin stürzt ebenfalls und erleidet hierbei nach Angaben von Zeugen eine Verletzung am rechten Arm. Nachdem sich die Pedelec-Fahrerin wieder aufgerichtet hat, gibt sie gegenüber den Zeugen nur an, dass sie 75 Jahre alt sei und nach Oggersheim fahre, sodann steigt sie auf ihr Pedelec und fährt weiter. Zur Beschreibung wird angegeben, dass sie eine normale Statur hat, dunkle, glatte Haare, war bekleidet mit einer schwarzen Jacke und führte ein schwarzes Pedelec mit. In diesem Zusammenhang sucht die Polizei Frankenthal nach Zeugen, welche Angaben zur Identität der bislang noch unbekannten Pedelec-Fahrerin machen können.

Wer sachdienliche Hinweise zu dem genannten Fall geben kann, wird gebeten sich mit der Polizeiinspektion Frankenthal unter der Rufnummer 06233/313-0 oder der Polizeiwache Maxdorf unter der Rufnummer 06237/934-1100 in Verbindung zu setzen. Hinweise können auch per E-Mail unter pifrankenthal@polizei.rlp.de an die Polizei übermittelt werden.

Rückfragen bitte an:



Polizeidirektion Ludwigshafen

Polizeiinspektion Frankenthal (Pfalz)

Stefan Heißler



Telefon: 06233 313-3202 (oder -0)

E-Mail: pifrankenthal.presse@polizei.rlp.de

http://s.rlp.de/POLPDLU



Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.

Original-Content von: Polizeidirektion Ludwigshafen, übermittelt durch news aktuell