Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: Metalldiebstahl

Römerberg (ots)

10.08.2019, 15:00 Uhr - 12.08.2019, 07:00 Uhr

Aluminium in großem Umfang ist in einem Betrieb in der Werkstraße in Römerberg entwendet worden. Das Metall war in mehreren Gitterboxen gelagert, von denen jede Einzelne mehrere Hundert Kilo Gewicht hatte, so dass davon ausgegangen werden muss, dass der/die Täter technisches Hilfswerkzeug und ein entsprechendes Fahrzeug für den Abtransport genutzt haben muss/müssen. Der entstandene Schaden liegt im 5-stelligen Bereich.

Zeugenhinweise werden unter Tel.-Nr. 06232-1370 oder per Mail an pispeyer@polizei.rlp.de entgegen genommen.

