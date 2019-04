Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: Taschendiebe erbeuten über 1.000 Euro - Unbekannte verhält sich verdächtig

Kaiserslautern

Taschendiebe haben am Montagnachmittag in der Innenstadt eine 57-Jährige bestohlen. Die Frau war zwischen 15 Uhr und 16 Uhr am Fackelrondell unterwegs. In einem Rucksack hatte sie ihren Geldbeutel verstaut. Unbekannten gelang es unbemerkt die Geldbörse aus dem Rucksack zu stehlen. Ihre Beute: über 1.000 Euro Bargeld, Kredit- und Bankkarten.

In einem weiteren Fall bemerkte eine 79-Jährige gegen 13 Uhr eine junge Frau, die ihr verdächtig vorkam. Die Frau fiel der Seniorin während eines Einkaufs an einem Marktstand in der Fackelstraße auf. Die Unbekannte verfolgte die 79-Jährige bis in ein Modegeschäft in der Fackelstraße / Ecke Kerststraße. Dort verlor die Seniorin die junge Frau aus den Augen. Weil die 79-Jährige vermutete, dass die Unbekannte nichts Gutes im Schilde führte, achtete sie ganz besonders auf ihren Geldbeutel. Sie trug ihn vorsichtshalber in der Hand, eng am Körper. Wie die Seniorin dann später feststellen musste, war sie doch Opfer eines Taschendiebstahls geworden. Ihren Geldbeutel hatte die 79-Jährige vor Langfingern zwar schützen können, den Dieben war es allerdings gelungen, unbemerkt aus der Handtasche ein schwarzes Mäppchen mit dem Personalausweis der Frau zu stehlen.

Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen. Aktuell kann nicht ausgeschlossen werden, dass beide Taten in Zusammenhang stehen. Die Ermittler bitten um Hinweise zu der etwa 18 bis 20 Jahre alten, unbekannten Frau. Sie hat schwarze Haare und ist etwa 1,50 Meter bis 1,60 groß. Sie habe gebräunte Haut und einen südländischen oder arabischen Teint, so die Geschädigte. Die Frau sei dunkel gekleidet gewesen. Zeugen, die Hinweise geben können oder die Verdächtige am Montagnachmittag in der Innenstadt wahrgenommen haben, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0631 369 2620 mit der Polizei Kaiserslautern in Verbindung zu setzen. |erf

