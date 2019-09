Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Wallenhorst - Hund beißt Joggerin - Zeugen gesucht

Wallenhorst (ots)

Eine 39-Jährige joggte am Freitagnachmittag im Bereich Tiefer Weg, als ihr gegen 16 Uhr ein Mann mit drei Hunden entgegenkam. Zwei der drei Vierbeiner, bei denen es sich um die Hunderasse "Mops" handelte, waren angeleint. Der nicht angeleinte Mops sprang die Joggerin an. Um das zu unterbinden, wollte die Frau den Hund mit der Hand wegdrücken. Daraufhin biss der Vierbeiner der 39-Jährigen in die Hand und der Hundehalter griff ein. Anschließend entfernte sich der Unbekannte mit seinen Tieren. Er wurde als ca. 1,75 m groß beschrieben und war ungefähr 45 Jahre alt. Zeugen, die die Hinweise zu dem Mann oder den Hunden geben können, melden sich bitte unter der Rufnummer 05461/915300 bei der Polizei in Bramsche.

