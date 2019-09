Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Osnabrück - Jugendliche versuchen Fahrrad zu stehlen und flüchten

Osnabrück (ots)

An der Bohmter Straße, zwischen der Baumstraße und der Liebigstraße, machten sich am frühen Samstagmorgen (01.40 Uhr) vier Jugendliche an Fahrrädern zu schaffen, die dort abgestellt worden waren. Ein aufmerksamer Zeuge wurde auf das Geschehen aufmerksam und konnte beobachten, wie sich zwei der Unbekannten in Richtung stadteinwärts entfernten. Als er die beiden anderen ansprach, flüchteten diese mit dem Fahrrad des 31-jährigen Zeugen. Der Mann verfolgte die Flüchtigen und konnte ihnen in Höhe Luisenstraße das Diebesgut abnehmen. Er alarmierte die Polizei, die trotz einer sofortigen Fahndung die jungen Männer nicht mehr fassen konnte. Die Unbekannten waren ca. 15 bis 19 Jahre alt und schlank. Einer der Männer wurde als ca. 1,80 m groß und schlank beschrieben. Er hatte hellblonde Haare ("Undercut") und trug ein weißes T-Shirt. Zeugenhinweise erbittet die Polizei unter der Rufnummer 0541/327-2115.

Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Osnabrück

Mareike Edeler

Telefon: 0541/327-2073

E-Mail: pressestelle@pi-os.polizei.niedersachsen.de

http://www.pi-os.polizei-nds.de

Original-Content von: Polizeiinspektion Osnabrück, übermittelt durch news aktuell