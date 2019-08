Polizeiinspektion Cloppenburg / Vechta

POL-CLP: Pressemeldungen für den Bereich Cloppenburg

Cloppenburg/Vechta (ots)

Cloppenburg - Fahren unter Drogeneinfluss

Am Dienstag, 20. August 2019, wurde um 17.12 Uhr auf der Osterstraße ein 20-jähriger Pkw-Fahrer aus Cloppenburg kontrolliert. Es ergab sich der Verdacht, dass der Mann unter dem Einfluss von Drogen gefahren sein könnte. Ein entsprechender Vortest bestätigte dies. Daher wurde eine Blutentnahme durchgeführt, die Weiterfahrt untersagt und ein entsprechendes Ermittlungsverfahren eingeleitet.

Garrel - Verkehrsunfallflucht

Am Dienstag, 20. August 2019, kam es um 14.15 Uhr an der Kreuzung Pämerhauk und Hinterm Wall zu einer Verkehrsunfallflucht. Ein bislang unbekannter Verursacher missachtete die Vorfahrt einer 22-jährigen Pkw-Fahrerin aus Bösel. Diese leitete ein Ausweichmanöver ein, um einen Zusammenstoß zu verhindern. Hierdurch stieß sie mit einem Poller zusammen. Der unbekannte Verursacher entfernte sich, ohne sich um die Regulierung des Schadens zu kümmern. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Garrel (Tel. 04474-310) entgegen.

Höltinghausen - Verkehrsunfall mit leicht verletzter Radfahrerin

Am Dienstag, 20. August 2019, kam es um 14.22 Uhr auf der Hauptstraße zu einem Verkehrsunfall. Ein 22-jähriger Pkw-Fahrer aus Lübeck wollte vom Prozessionsweg aus auf die Hauptstraße abbiegen. Hierbei übersah er eine 59-jährige Pedelec-Fahrerin aus Emstek, die auf dem Radweg fuhr. Es kam zum Zusammenstoß, durch den die Pedelec-Fahrerin leicht verletzt wurde. Es entstand Sachschaden in Höhe von 1500 Euro.

Cloppenburg - Verkehrsunfall mit zwei leicht verletzten Personen

Am Dienstag, 20. August 2019, kam es um 16.29 Uhr auf der Werner-Baumbach-Straße zu einem Verkehrsunfall. Ein 23-jähriger Pkw-Fahrer aus Vrees befuhr die Werner-Baumbach-Straße in Richtung Amerika, als er an einer abknickenden Vorfahrtregelung geradeaus weiterfahren wollte. Hierbei übersah er eine bevorrechtigte 33-jährige Pkw-Fahrerin aus Cloppenburg. Durch den Zusammenstoß wurden beide Fahrer leicht verletzt. Es entstand Sachschaden in Höhe von 4300 Euro.

Cloppenburg - Verkehrsunfallflucht

Am Dienstag, 20. August 2019, kam es zwischen 16.30 und 17.30 Uhr auf dem Parkplatz am Rathaus zu einer Verkehrsunfallflucht. Ein bislang unbekannter Verursacher beschädigte vermutlich beim Ein- oder Ausparken eine Mercedes A-Klasse und entfernte sich anschließend, ohne sich um die Regulierung des 500 Euro hohen Schadens zu kümmern. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Cloppenburg (Tel. 04471-18600) entgegen.

Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Cloppenburg / Vechta

Hendrik Ebmeyer, PK

Pressestelle

Telefon: 04471/1860-103

E-Mail: pressestelle@pi-clp.polizei.niedersachsen.de

Original-Content von: Polizeiinspektion Cloppenburg / Vechta, übermittelt durch news aktuell