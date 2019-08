Polizeiinspektion Cloppenburg / Vechta

POL-CLP: Pressemeldungen für den Bereich Landkreis Vechta

Cloppenburg/Vechta (ots)

Lohne: Mähroboter entwendet Wie der Polizei erst heute bekannt wurde, wurde am Samstag, den 17. August 2019, gegen 23:57 Uhr, ein Mähroboter vom Gelände einer Tischlerei in Lohne, Straße: Gerken Busch, entwendet. Als der Roboter beim Abtransport Alarm schlug, ließen die Täter von der weiteren Tatbegehung ab und ließen den Mäher nur wenige Meter vom Tatort zurück. Hinweise zu dem/den Täter(n) bitte an die Polizei Lohne, Tel.: 04442-93160

Neuenkirchen-Vörden: Versuchter Einbruch In der Zeit von Sonntag, 18.08.2019, 19:30 Uhr bis Montag, 19.08.2019, 20:00 Uhr, versuchten bislang unbekannte Täter in die Räumlichkeiten einer Gaststätte in der Großen Straße in Neuenkirchen einzudringen. Sie versuchten dabei eine massive Holztür aufzuhebeln, was den Tätern jedoch nicht gelang. Der durch den Einbruchversuch entstandene Schaden beläuft sich auf rund 1000 Euro. Hinweise zur Tat nimmt die Polizei Neuenkirchen-Vörden entgegen, Tel.: 05493/1797.

Lohne- Zwei Schulwegunfälle Am Dienstag, 20. August 2019, 07:45 Uhr, wollte ein 84-jähriger Mann aus Lohne in der Wiesenstraße rückwärts von einem Grundstück auf die Wiesenstraße einfahren. Dabei übersah er einen 8-jährigen aus Lohne, der mit seinem Fahrrad auf dem Weg zur Schule war. Es kam zur Kollision zwischen dem Pkw des älteren Mannes und dem Schüler, bei dem der 8-Jährige stürzte und sich durch den Sturz eine leichte Verletzung am Fuß zuzog. Nur rund 1 ½ Stunden später, sprich um 08.20 Uhr, folgte ein weiterer Schulwegunfall. Ein 10-jähriger Schüler aus Lohne befuhr mit seinem Fahrrad die Brägeler Straße und wurde dabei von einem 37-jährigen Mann aus Lohne, der mit seinem Pkw das Gelände einer Bäckerei verlassen wollte, erfasst und stürzte. Beim Sturz zog sich auch dieser leichte Verletzungen zu und musste ärztlich versorgt werden.

Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Cloppenburg / Vechta

Pressestelle

Telefon: 04471/1860-104

E-Mail: pressestelle@pi-clp.polizei.niedersachsen.de

Original-Content von: Polizeiinspektion Cloppenburg / Vechta, übermittelt durch news aktuell