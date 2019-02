Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Kuppenheim - Ohne Führerschein - dafür mit Drogen

Kuppenheim (ots)

Bei einem 24-jährigen Audi-Fahrer ergab sich am Dienstag im Rahmen einer Verkehrskontrolle in der Friedrichstraße ein Verdacht auf Drogenkonsum. Bei der anschließenden Durchsuchung seiner Person und seines Wagens konnte dann auch eine Kleinmenge an Marihuana aufgefunden werden. Darüber hinaus stellten die Beamten kurz vor 15.30 Uhr fest, dass der Mittzwanziger keinen Führerschein besitzt. Von der Staatsanwaltschaft Baden-Baden wurde die Entnahme einer Blutprobe angeordnet. Gegen den 24-Jährigen wird nun wegen Fahren unter Drogeneinfluss sowie Fahrens ohne Fahrerlaubnis ermittelt.

